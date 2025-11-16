PHT Stablecoin (PHT) Tokenomics

PHT Stablecoin (PHT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PHT Stablecoin (PHT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:05:49 (UTC+8)
USD

PHT Stablecoin (PHT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PHT Stablecoin (PHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 287.85M
$ 287.85M$ 287.85M
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M
Alle tiders Høj:
$ 0.02246
$ 0.02246$ 0.02246
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.01687
$ 0.01687$ 0.01687

PHT Stablecoin (PHT) Information

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

Officiel hjemmeside:
www.apacx.io
Hvidbog:
https://docs.apacx.io/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/address/0xe75220cB014Dfb2D354bb59be26d7458bB8d0706

PHT Stablecoin (PHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PHT Stablecoin (PHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PHT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PHT's tokenomics, kan du udforske PHT tokens live-pris!

Sådan køber du PHT

Er du interesseret i at tilføje PHT Stablecoin (PHT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PHT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

PHT Stablecoin (PHT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PHT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PHT Prisprediktion

Vil du vide, hvor PHT måske er på vej hen? Vores PHT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken