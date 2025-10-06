Hvad er PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia. PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePHT Stablecoininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekPHTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om PHT Stablecoin på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din PHT Stablecoin købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

PHT Stablecoin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PHT Stablecoin (PHT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PHT Stablecoin (PHT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PHT Stablecoin.

Tjek PHT Stablecoin prisprediktion nu!

PHT Stablecoin (PHT) Tokenomics

At forstå tokenomics for PHT Stablecoin (PHT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PHT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du PHT Stablecoin (PHT)

Leder du efter, hvordan du køber PHT Stablecoin? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe PHT Stablecoin på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PHT til lokale valutaer

Prøv konverter

PHT Stablecoin Ressource

For en mere dybdegående forståelse af PHT Stablecoin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om PHT Stablecoin Hvor meget er PHT Stablecoin (PHT) værd i dag? Den direkte PHT pris i USD er 0.01708 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle PHT til USD pris? $ 0.01708 . Tjek Den aktuelle pris på PHTtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af PHT Stablecoin? Markedsværdien for PHT er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af PHT? Den cirkulerende forsyning af PHT er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på PHT? PHT opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PHT? PHT så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for PHT? Direkte 24-timers handelsvolumen for PHT er $ 8.89K USD . Bliver PHT højere i år? PHT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PHT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

PHT Stablecoin (PHT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025