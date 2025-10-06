UdvekslingDEX+
Den direkte PHT Stablecoin pris i dag er 0.01708 USD. Følg med i realtid PHT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PHT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

PHT Stablecoin Logo

PHT Stablecoin-kurs(PHT)

1 PHT til USD direkte pris:

$0.01708
-0.23%1D
USD
PHT Stablecoin (PHT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:06:37 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01691
24H lav
$ 0.01712
24H høj

$ 0.01691
$ 0.01712
--
--
-0.24%

-0.22%

+0.70%

+0.70%

PHT Stablecoin (PHT) realtidsprisen er $ 0.01708. I løbet af de sidste 24 timer har PHT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01691 og et højdepunkt på $ 0.01712, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PHTs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, PHT har ændret sig med -0.24% i løbet af den sidste time, -0.22% i løbet af 24 timer og +0.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PHT Stablecoin (PHT) Markedsinformation

--
$ 8.89K
$ 8.89K$ 8.89K

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

--
287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

Den nuværende markedsværdi på PHT Stablecoin er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 8.89K. Det cirkulerende forsyning af PHT er --, med et samlet udbud på 287850000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.92M.

PHT Stablecoin (PHT) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for PHT Stablecoin i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000394-0.22%
30 dage$ -0.00018-1.05%
60 dage$ -0.00037-2.13%
90 dage$ +0.00008+0.47%
PHT Stablecoin Prisændring i dag

I dag PHT blev der registreret en ændring på $ -0.0000394 (-0.22%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

PHT Stablecoin 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00018 (-1.05%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

PHT Stablecoin 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage PHT sås en ændring af $ -0.00037 (-2.13%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

PHT Stablecoin 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00008 (+0.47%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for PHT Stablecoin (PHT)?

Tjek PHT StablecoinPrishistorik-siden nu.

Hvad er PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePHT Stablecoininvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPHTtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om PHT Stablecoin på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din PHT Stablecoin købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

PHT Stablecoin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PHT Stablecoin (PHT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PHT Stablecoin (PHT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PHT Stablecoin.

Tjek PHT Stablecoin prisprediktion nu!

PHT Stablecoin (PHT) Tokenomics

At forstå tokenomics for PHT Stablecoin (PHT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PHT Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du PHT Stablecoin (PHT)

Leder du efter, hvordan du køber PHT Stablecoin? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe PHT Stablecoin på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PHT til lokale valutaer

1 PHT Stablecoin(PHT) til VND
449.4602
1 PHT Stablecoin(PHT) til AUD
A$0.0259616
1 PHT Stablecoin(PHT) til GBP
0.0129808
1 PHT Stablecoin(PHT) til EUR
0.0146888
1 PHT Stablecoin(PHT) til USD
$0.01708
1 PHT Stablecoin(PHT) til MYR
RM0.0715652
1 PHT Stablecoin(PHT) til TRY
0.7178724
1 PHT Stablecoin(PHT) til JPY
¥2.61324
1 PHT Stablecoin(PHT) til ARS
ARS$24.5050176
1 PHT Stablecoin(PHT) til RUB
1.3730612
1 PHT Stablecoin(PHT) til INR
1.5161916
1 PHT Stablecoin(PHT) til IDR
Rp284.6665528
1 PHT Stablecoin(PHT) til PHP
1.0024252
1 PHT Stablecoin(PHT) til EGP
￡E.0.8066884
1 PHT Stablecoin(PHT) til BRL
R$0.0917196
1 PHT Stablecoin(PHT) til CAD
C$0.023912
1 PHT Stablecoin(PHT) til BDT
2.0892256
1 PHT Stablecoin(PHT) til NGN
24.6819664
1 PHT Stablecoin(PHT) til COP
$65.692242
1 PHT Stablecoin(PHT) til ZAR
R.0.2966796
1 PHT Stablecoin(PHT) til UAH
0.716506
1 PHT Stablecoin(PHT) til TZS
T.Sh.41.8627384
1 PHT Stablecoin(PHT) til VES
Bs3.77468
1 PHT Stablecoin(PHT) til CLP
$16.08936
1 PHT Stablecoin(PHT) til PKR
Rs4.823392
1 PHT Stablecoin(PHT) til KZT
9.0178984
1 PHT Stablecoin(PHT) til THB
฿0.5503176
1 PHT Stablecoin(PHT) til TWD
NT$0.5258932
1 PHT Stablecoin(PHT) til AED
د.إ0.0626836
1 PHT Stablecoin(PHT) til CHF
Fr0.013664
1 PHT Stablecoin(PHT) til HKD
HK$0.1327116
1 PHT Stablecoin(PHT) til AMD
֏6.5139704
1 PHT Stablecoin(PHT) til MAD
.د.م0.1576484
1 PHT Stablecoin(PHT) til MXN
$0.3170048
1 PHT Stablecoin(PHT) til SAR
ريال0.06405
1 PHT Stablecoin(PHT) til ETB
Br2.6240004
1 PHT Stablecoin(PHT) til KES
KSh2.2005872
1 PHT Stablecoin(PHT) til JOD
د.أ0.01210972
1 PHT Stablecoin(PHT) til PLN
0.0628544
1 PHT Stablecoin(PHT) til RON
лв0.0753228
1 PHT Stablecoin(PHT) til SEK
kr0.1619184
1 PHT Stablecoin(PHT) til BGN
лв0.0288652
1 PHT Stablecoin(PHT) til HUF
Ft5.7469076
1 PHT Stablecoin(PHT) til CZK
0.3602172
1 PHT Stablecoin(PHT) til KWD
د.ك0.0052094
1 PHT Stablecoin(PHT) til ILS
0.05551
1 PHT Stablecoin(PHT) til BOB
Bs0.1180228
1 PHT Stablecoin(PHT) til AZN
0.029036
1 PHT Stablecoin(PHT) til TJS
SM0.1567944
1 PHT Stablecoin(PHT) til GEL
0.0462868
1 PHT Stablecoin(PHT) til AOA
Kz15.6553572
1 PHT Stablecoin(PHT) til BHD
.د.ب0.006405
1 PHT Stablecoin(PHT) til BMD
$0.01708
1 PHT Stablecoin(PHT) til DKK
kr0.1105076
1 PHT Stablecoin(PHT) til HNL
L0.4478376
1 PHT Stablecoin(PHT) til MUR
0.7812392
1 PHT Stablecoin(PHT) til NAD
$0.2953132
1 PHT Stablecoin(PHT) til NOK
kr0.1728496
1 PHT Stablecoin(PHT) til NZD
$0.0297192
1 PHT Stablecoin(PHT) til PAB
B/.0.01708
1 PHT Stablecoin(PHT) til PGK
K0.071736
1 PHT Stablecoin(PHT) til QAR
ر.ق0.0620004
1 PHT Stablecoin(PHT) til RSD
дин.1.7349864
1 PHT Stablecoin(PHT) til UZS
soʻm203.3333008
1 PHT Stablecoin(PHT) til ALL
L1.4260092
1 PHT Stablecoin(PHT) til ANG
ƒ0.0305732
1 PHT Stablecoin(PHT) til AWG
ƒ0.0305732
1 PHT Stablecoin(PHT) til BBD
$0.03416
1 PHT Stablecoin(PHT) til BAM
KM0.0286944
1 PHT Stablecoin(PHT) til BIF
Fr49.92484
1 PHT Stablecoin(PHT) til BND
$0.0220332
1 PHT Stablecoin(PHT) til BSD
$0.01708
1 PHT Stablecoin(PHT) til JMD
$2.733654
1 PHT Stablecoin(PHT) til KHR
68.32
1 PHT Stablecoin(PHT) til KMF
Fr7.27608
1 PHT Stablecoin(PHT) til LAK
371.3043404
1 PHT Stablecoin(PHT) til LKR
රු5.1851464
1 PHT Stablecoin(PHT) til MDL
L0.2898476
1 PHT Stablecoin(PHT) til MGA
Ar76.591844
1 PHT Stablecoin(PHT) til MOP
P0.1368108
1 PHT Stablecoin(PHT) til MVR
0.261324
1 PHT Stablecoin(PHT) til MWK
MK29.550108
1 PHT Stablecoin(PHT) til MZN
MT1.091412
1 PHT Stablecoin(PHT) til NPR
रु2.4157952
1 PHT Stablecoin(PHT) til PYG
121.13136
1 PHT Stablecoin(PHT) til RWF
Fr24.81724
1 PHT Stablecoin(PHT) til SBD
$0.1405684
1 PHT Stablecoin(PHT) til SCR
0.2333128
1 PHT Stablecoin(PHT) til SRD
$0.65758
1 PHT Stablecoin(PHT) til SVC
$0.14945
1 PHT Stablecoin(PHT) til SZL
L0.2953132
1 PHT Stablecoin(PHT) til TMT
m0.05978
1 PHT Stablecoin(PHT) til TND
د.ت0.05028352
1 PHT Stablecoin(PHT) til TTD
$0.1156316
1 PHT Stablecoin(PHT) til UGX
Sh59.30176
1 PHT Stablecoin(PHT) til XAF
Fr9.6502
1 PHT Stablecoin(PHT) til XCD
$0.046116
1 PHT Stablecoin(PHT) til XOF
Fr9.6502
1 PHT Stablecoin(PHT) til XPF
Fr1.74216
1 PHT Stablecoin(PHT) til BWP
P0.2287012
1 PHT Stablecoin(PHT) til BZD
$0.0343308
1 PHT Stablecoin(PHT) til CVE
$1.623454
1 PHT Stablecoin(PHT) til DJF
Fr3.02316
1 PHT Stablecoin(PHT) til DOP
$1.0941448
1 PHT Stablecoin(PHT) til DZD
د.ج2.2198876
1 PHT Stablecoin(PHT) til FJD
$0.0386008
1 PHT Stablecoin(PHT) til GNF
Fr147.2296
1 PHT Stablecoin(PHT) til GTQ
Q0.1304912
1 PHT Stablecoin(PHT) til GYD
$3.5768936
1 PHT Stablecoin(PHT) til ISK
kr2.11792

PHT Stablecoin Ressource

For en mere dybdegående forståelse af PHT Stablecoin, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel PHT Stablecoin hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om PHT Stablecoin

Hvor meget er PHT Stablecoin (PHT) værd i dag?
Den direkte PHT pris i USD er 0.01708 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PHT til USD pris?
Den aktuelle pris på PHTtil USD er $ 0.01708. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PHT Stablecoin?
Markedsværdien for PHT er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PHT?
Den cirkulerende forsyning af PHT er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PHT?
PHT opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PHT?
PHT så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for PHT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PHT er $ 8.89K USD.
Bliver PHT højere i år?
PHT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PHT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:06:37 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

