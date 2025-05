PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

NavnPHA

RangNo.351

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3.46%

Cirkulationsforsyning796,757,233.3158438

Max Udbud0

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2019-09-01 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.40939628,2021-05-15

Laveste pris0.07072015218418083,2022-10-13

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

