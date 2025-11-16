PEPECASH (PECH) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PEPECASH (PECH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:05:27 (UTC+8)
USD

PEPECASH (PECH) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PEPECASH (PECH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 100.00T
$ 100.00T$ 100.00T
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 887.00K
$ 887.00K$ 887.00K
Alle tiders Høj:
$ 0.000000192
$ 0.000000192$ 0.000000192
Alle tiders Lav:
$ 0.00000000136555085
$ 0.00000000136555085$ 0.00000000136555085
Nuværende pris:
$ 0.00000000887
$ 0.00000000887$ 0.00000000887

PEPECASH (PECH) Information

PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.

Officiel hjemmeside:
https://pepecash.live/
Hvidbog:
https://pepecash.live/assets/frontend/whitepaper/pepe_whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xd63143f1ec2eaf65329fb2b67b6f50e457b49719

PEPECASH (PECH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PEPECASH (PECH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PECH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PECH tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PECH's tokenomics, kan du udforske PECH tokens live-pris!

Sådan køber du PECH

Er du interesseret i at tilføje PEPECASH (PECH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PECH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

PEPECASH (PECH) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PECH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PECH Prisprediktion

Vil du vide, hvor PECH måske er på vej hen? Vores PECH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken