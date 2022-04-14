PlayDapp (PDA) Tokenomics Få vigtig indsigt i PlayDapp (PDA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PlayDapp (PDA) Information PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages. Officiel hjemmeside: https://playdapp.com Hvidbog: https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B Køb PDA nu!

PlayDapp (PDA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PlayDapp (PDA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 626.22M $ 626.22M $ 626.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548 Alle tiders Lav: $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 Nuværende pris: $ 0.005219 $ 0.005219 $ 0.005219 Få mere at vide om PlayDapp (PDA) pris

PlayDapp (PDA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PlayDapp (PDA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PDA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PDA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PDA's tokenomics, kan du udforske PDA tokens live-pris!

Sådan køber du PDA Er du interesseret i at tilføje PlayDapp (PDA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PDA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PDA på MEXC nu!

PlayDapp (PDA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PDA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PDA prishistorikken nu!

PDA Prisprediktion Vil du vide, hvor PDA måske er på vej hen? Vores PDA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PDA Tokens prisprediktion nu!

