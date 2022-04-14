Purple Bitcoin (PBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Purple Bitcoin (PBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Purple Bitcoin (PBTC) Information Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies. Officiel hjemmeside: https://www.purplebitcoin.com/ Hvidbog: https://purplebitcoin.com/purple-bitcoin-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5p Køb PBTC nu!

Purple Bitcoin (PBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Purple Bitcoin (PBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Alle tiders Lav: $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 Nuværende pris: $ 0.4018 $ 0.4018 $ 0.4018 Få mere at vide om Purple Bitcoin (PBTC) pris

Purple Bitcoin (PBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Purple Bitcoin (PBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PBTC's tokenomics, kan du udforske PBTC tokens live-pris!

