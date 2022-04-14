PAW (PAW) Tokenomics Få vigtig indsigt i PAW (PAW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PAW (PAW) Information $PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future. Officiel hjemmeside: https://pawchain.net Hvidbog: https://docs.pawchain.net Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb Køb PAW nu!

PAW (PAW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PAW (PAW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.82M $ 8.82M $ 8.82M Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 947.96T $ 947.96T $ 947.96T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.30M $ 9.30M $ 9.30M Alle tiders Høj: $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 Alle tiders Lav: $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 Nuværende pris: $ 0.000000009302 $ 0.000000009302 $ 0.000000009302 Få mere at vide om PAW (PAW) pris

PAW (PAW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PAW (PAW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAW's tokenomics, kan du udforske PAW tokens live-pris!

PAW (PAW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PAW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PAW prishistorikken nu!

PAW Prisprediktion Vil du vide, hvor PAW måske er på vej hen? Vores PAW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PAW Tokens prisprediktion nu!

