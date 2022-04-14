Octo Gaming (OTK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Octo Gaming (OTK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Octo Gaming (OTK) Information Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Officiel hjemmeside: https://octo-gaming.com/ Hvidbog: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Block Explorer: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Køb OTK nu!

Octo Gaming (OTK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Octo Gaming (OTK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Alle tiders Lav: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Nuværende pris: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 Få mere at vide om Octo Gaming (OTK) pris

Octo Gaming (OTK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Octo Gaming (OTK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OTK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OTK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OTK's tokenomics, kan du udforske OTK tokens live-pris!

