Octo Gaming (OTK) Tokenomics

Octo Gaming (OTK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Octo Gaming (OTK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Octo Gaming (OTK) Information

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Officiel hjemmeside:
https://octo-gaming.com/
Hvidbog:
https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut
Block Explorer:
https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ

Octo Gaming (OTK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Octo Gaming (OTK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 489.53M
$ 489.53M$ 489.53M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081
Alle tiders Lav:
$ 0.000660347704777999
$ 0.000660347704777999$ 0.000660347704777999
Nuværende pris:
$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048

Octo Gaming (OTK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Octo Gaming (OTK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal OTK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange OTK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår OTK's tokenomics, kan du udforske OTK tokens live-pris!

Sådan køber du OTK

Er du interesseret i at tilføje Octo Gaming (OTK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OTK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Octo Gaming (OTK) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for OTK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

OTK Prisprediktion

Vil du vide, hvor OTK måske er på vej hen? Vores OTK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.