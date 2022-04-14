Oraichain (ORAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Oraichain (ORAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Oraichain (ORAI) Information Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. Officiel hjemmeside: https://orai.io/ Hvidbog: https://docs.orai.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 Køb ORAI nu!

Oraichain (ORAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Oraichain (ORAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.84M $ 45.84M $ 45.84M Samlet udbud $ 19.78M $ 19.78M $ 19.78M Cirkulerende forsyning $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 65.59M $ 65.59M $ 65.59M Alle tiders Høj: $ 17.43 $ 17.43 $ 17.43 Alle tiders Lav: $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 Nuværende pris: $ 3.316 $ 3.316 $ 3.316 Få mere at vide om Oraichain (ORAI) pris

Oraichain (ORAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Oraichain (ORAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORAI's tokenomics, kan du udforske ORAI tokens live-pris!

Sådan køber du ORAI Er du interesseret i at tilføje Oraichain (ORAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ORAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ORAI på MEXC nu!

Oraichain (ORAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ORAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ORAI prishistorikken nu!

ORAI Prisprediktion Vil du vide, hvor ORAI måske er på vej hen? Vores ORAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ORAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!