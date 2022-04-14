Odos (ODOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Odos (ODOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Odos (ODOS) Information Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program. Officiel hjemmeside: https://www.odos.xyz/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xca73ed1815e5915489570014e024b7EbE65dE679 Køb ODOS nu!

Odos (ODOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Odos (ODOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.34M $ 9.34M $ 9.34M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.20M $ 45.20M $ 45.20M Alle tiders Høj: $ 0.20553 $ 0.20553 $ 0.20553 Alle tiders Lav: $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 Nuværende pris: $ 0.00452 $ 0.00452 $ 0.00452 Få mere at vide om Odos (ODOS) pris

Odos (ODOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Odos (ODOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ODOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ODOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ODOS's tokenomics, kan du udforske ODOS tokens live-pris!

Sådan køber du ODOS Er du interesseret i at tilføje Odos (ODOS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ODOS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ODOS på MEXC nu!

Odos (ODOS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ODOS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ODOS prishistorikken nu!

ODOS Prisprediktion Vil du vide, hvor ODOS måske er på vej hen? Vores ODOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ODOS Tokens prisprediktion nu!

