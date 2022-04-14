Odos (ODOS) Tokenomics

Odos (ODOS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Odos (ODOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Odos (ODOS) Information

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

Officiel hjemmeside:
https://www.odos.xyz/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xca73ed1815e5915489570014e024b7EbE65dE679

Odos (ODOS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Odos (ODOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 9.34M
$ 9.34M$ 9.34M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 2.07B
$ 2.07B$ 2.07B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 45.20M
$ 45.20M$ 45.20M
Alle tiders Høj:
$ 0.20553
$ 0.20553$ 0.20553
Alle tiders Lav:
$ 0.002358350385359093
$ 0.002358350385359093$ 0.002358350385359093
Nuværende pris:
$ 0.00452
$ 0.00452$ 0.00452

Odos (ODOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Odos (ODOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ODOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ODOS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ODOS's tokenomics, kan du udforske ODOS tokens live-pris!

Sådan køber du ODOS

Er du interesseret i at tilføje Odos (ODOS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ODOS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Odos (ODOS) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ODOS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ODOS Prisprediktion

Vil du vide, hvor ODOS måske er på vej hen? Vores ODOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.