NYM (NYM) Information NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Officiel hjemmeside: https://nym.com/ Hvidbog: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 Køb NYM nu!

NYM (NYM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NYM (NYM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.70M $ 46.70M $ 46.70M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 815.66M $ 815.66M $ 815.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.25M $ 57.25M $ 57.25M Alle tiders Høj: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 Alle tiders Lav: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 Nuværende pris: $ 0.05725 $ 0.05725 $ 0.05725 Få mere at vide om NYM (NYM) pris

NYM (NYM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NYM (NYM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NYM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NYM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NYM's tokenomics, kan du udforske NYM tokens live-pris!

Sådan køber du NYM Er du interesseret i at tilføje NYM (NYM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NYM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NYM på MEXC nu!

NYM (NYM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NYM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NYM prishistorikken nu!

NYM Prisprediktion Vil du vide, hvor NYM måske er på vej hen? Vores NYM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NYM Tokens prisprediktion nu!

