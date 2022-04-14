Nodewaves (NWS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nodewaves (NWS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nodewaves (NWS) Information Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow. Officiel hjemmeside: https://nodewaves.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x13646e0e2d768d31b75d1a1e375e3e17f18567f2 Køb NWS nu!

Nodewaves (NWS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nodewaves (NWS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.21M $ 11.21M $ 11.21M Alle tiders Høj: $ 0.004719 $ 0.004719 $ 0.004719 Alle tiders Lav: $ 0.000289416887258501 $ 0.000289416887258501 $ 0.000289416887258501 Nuværende pris: $ 0.001121 $ 0.001121 $ 0.001121 Få mere at vide om Nodewaves (NWS) pris

Nodewaves (NWS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nodewaves (NWS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NWS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NWS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NWS's tokenomics, kan du udforske NWS tokens live-pris!

Sådan køber du NWS Er du interesseret i at tilføje Nodewaves (NWS) til din portefølje?

Nodewaves (NWS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NWS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NWS prishistorikken nu!

NWS Prisprediktion Vil du vide, hvor NWS måske er på vej hen? Vores NWS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NWS Tokens prisprediktion nu!

