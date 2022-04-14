Numbers Protocol (NUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Numbers Protocol (NUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Numbers Protocol (NUM) Information The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Officiel hjemmeside: https://www.numbersprotocol.io/ Hvidbog: https://docs.numbersprotocol.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 Køb NUM nu!

Numbers Protocol (NUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Numbers Protocol (NUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.11M $ 14.11M $ 14.11M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 815.51M $ 815.51M $ 815.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.30M $ 17.30M $ 17.30M Alle tiders Høj: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 Alle tiders Lav: $ 0.01611824659002381 $ 0.01611824659002381 $ 0.01611824659002381 Nuværende pris: $ 0.0173 $ 0.0173 $ 0.0173 Få mere at vide om Numbers Protocol (NUM) pris

Numbers Protocol (NUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Numbers Protocol (NUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NUM's tokenomics, kan du udforske NUM tokens live-pris!

Numbers Protocol (NUM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NUM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NUM prishistorikken nu!

NUM Prisprediktion Vil du vide, hvor NUM måske er på vej hen? Vores NUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NUM Tokens prisprediktion nu!

