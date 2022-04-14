Nimiq (NIM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nimiq (NIM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nimiq (NIM) Information Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world. Officiel hjemmeside: https://nimiq.com/ Hvidbog: https://nimiq.com/whitepaper Block Explorer: https://nimiq.watch Køb NIM nu!

Nimiq (NIM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nimiq (NIM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.95M $ 8.95M $ 8.95M Samlet udbud $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Cirkulerende forsyning $ 13.32B $ 13.32B $ 13.32B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.11M $ 14.11M $ 14.11M Alle tiders Høj: $ 0.005965 $ 0.005965 $ 0.005965 Alle tiders Lav: $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 Nuværende pris: $ 0.000672 $ 0.000672 $ 0.000672 Få mere at vide om Nimiq (NIM) pris

Nimiq (NIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nimiq (NIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIM's tokenomics, kan du udforske NIM tokens live-pris!

