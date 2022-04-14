NERO (NERO) Tokenomics Få vigtig indsigt i NERO (NERO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NERO (NERO) Information NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment. Officiel hjemmeside: https://nerochain.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/qc266yjgsdz9v6ak Block Explorer: https://neroscan.io/ Køb NERO nu!

NERO (NERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NERO (NERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.40M $ 43.40M $ 43.40M Alle tiders Høj: $ 0.02392 $ 0.02392 $ 0.02392 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00434 $ 0.00434 $ 0.00434 Få mere at vide om NERO (NERO) pris

NERO (NERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NERO (NERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NERO's tokenomics, kan du udforske NERO tokens live-pris!

NERO (NERO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NERO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NERO prishistorikken nu!

NERO Prisprediktion Vil du vide, hvor NERO måske er på vej hen? Vores NERO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NERO Tokens prisprediktion nu!

