NATIX Network (NATIX) Information NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. Officiel hjemmeside: https://www.natix.network/ Hvidbog: https://docs.natix.network/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX Køb NATIX nu!

NATIX Network (NATIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NATIX Network (NATIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 16.13B $ 16.13B $ 16.13B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 Alle tiders Lav: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 Nuværende pris: $ 0.000785 $ 0.000785 $ 0.000785 Få mere at vide om NATIX Network (NATIX) pris

NATIX Network (NATIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NATIX Network (NATIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NATIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NATIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NATIX's tokenomics, kan du udforske NATIX tokens live-pris!

NATIX Network (NATIX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NATIX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NATIX prishistorikken nu!

NATIX Prisprediktion Vil du vide, hvor NATIX måske er på vej hen? Vores NATIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NATIX Tokens prisprediktion nu!

