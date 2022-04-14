Myria (MYRIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Myria (MYRIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Myria (MYRIA) Information Myria is a Layer2 blockchain scaling solution for Ethereum utilizing ZK rollup technology, offering its users instantaneous transactions, high throughput of up to 9,000+ tps, zero gas fees, and free NFT minting. Officiel hjemmeside: https://myria.com/ Hvidbog: https://assets.myria.com/token/Myria-Whitepaper-v6.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xa0ef786bf476fe0810408caba05e536ac800ff86 Køb MYRIA nu!

Myria (MYRIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Myria (MYRIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.70M $ 35.70M $ 35.70M Samlet udbud $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Cirkulerende forsyning $ 33.87B $ 33.87B $ 33.87B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.70M $ 52.70M $ 52.70M Alle tiders Høj: $ 0.018208 $ 0.018208 $ 0.018208 Alle tiders Lav: $ 0.000558796005139834 $ 0.000558796005139834 $ 0.000558796005139834 Nuværende pris: $ 0.0010539 $ 0.0010539 $ 0.0010539 Få mere at vide om Myria (MYRIA) pris

Myria (MYRIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Myria (MYRIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MYRIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MYRIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MYRIA's tokenomics, kan du udforske MYRIA tokens live-pris!

Sådan køber du MYRIA Er du interesseret i at tilføje Myria (MYRIA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MYRIA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MYRIA på MEXC nu!

Myria (MYRIA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MYRIA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MYRIA prishistorikken nu!

MYRIA Prisprediktion Vil du vide, hvor MYRIA måske er på vej hen? Vores MYRIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MYRIA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!