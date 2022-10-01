MSQUARE (MSQ) Tokenomics Få vigtig indsigt i MSQUARE (MSQ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MSQUARE (MSQ) Information MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform. Officiel hjemmeside: https://globalmsq.com Hvidbog: https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499 Køb MSQ nu!

MSQUARE (MSQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MSQUARE (MSQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.53M $ 69.53M $ 69.53M Samlet udbud $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Cirkulerende forsyning $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 300.81M $ 300.81M $ 300.81M Alle tiders Høj: $ 60 $ 60 $ 60 Alle tiders Lav: $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 Nuværende pris: $ 11.607 $ 11.607 $ 11.607 Få mere at vide om MSQUARE (MSQ) pris

MSQUARE (MSQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MSQUARE (MSQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MSQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MSQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MSQ's tokenomics, kan du udforske MSQ tokens live-pris!

Sådan køber du MSQ Er du interesseret i at tilføje MSQUARE (MSQ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MSQ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MSQ på MEXC nu!

MSQUARE (MSQ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MSQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MSQ prishistorikken nu!

MSQ Prisprediktion Vil du vide, hvor MSQ måske er på vej hen? Vores MSQ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MSQ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!