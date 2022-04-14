Memes AI (MEMESAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Memes AI (MEMESAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Memes AI (MEMESAI) Information Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies. Block Explorer: https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump Køb MEMESAI nu!

Memes AI (MEMESAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Memes AI (MEMESAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Alle tiders Høj: $ 0.125678 $ 0.125678 $ 0.125678 Alle tiders Lav: $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 Nuværende pris: $ 0.001635 $ 0.001635 $ 0.001635 Få mere at vide om Memes AI (MEMESAI) pris

Memes AI (MEMESAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Memes AI (MEMESAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEMESAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEMESAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEMESAI's tokenomics, kan du udforske MEMESAI tokens live-pris!

Memes AI (MEMESAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MEMESAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MEMESAI prishistorikken nu!

