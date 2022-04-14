Mamo (MAMO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mamo (MAMO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mamo (MAMO) Information $MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience. Officiel hjemmeside: https://mamo.bot Hvidbog: https://mamo.gitbook.io/mamo Block Explorer: https://basescan.org/address/0x7300b37dfdfab110d83290a29dfb31b1740219fe Køb MAMO nu!

Mamo (MAMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mamo (MAMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 148.19M $ 148.19M $ 148.19M Alle tiders Høj: $ 0.23348 $ 0.23348 $ 0.23348 Alle tiders Lav: $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 Nuværende pris: $ 0.14819 $ 0.14819 $ 0.14819 Få mere at vide om Mamo (MAMO) pris

Mamo (MAMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mamo (MAMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAMO's tokenomics, kan du udforske MAMO tokens live-pris!

Sådan køber du MAMO Er du interesseret i at tilføje Mamo (MAMO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MAMO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MAMO på MEXC nu!

Mamo (MAMO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAMO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAMO prishistorikken nu!

MAMO Prisprediktion Vil du vide, hvor MAMO måske er på vej hen? Vores MAMO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAMO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!