MAIV (MAIV) Information MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects. Officiel hjemmeside: https://maiv.io/ Hvidbog: https://maiv.gitbook.io/maiv-finance Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a Køb MAIV nu!

MAIV (MAIV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MAIV (MAIV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.17M $ 18.17M $ 18.17M Alle tiders Høj: $ 0.0041831 $ 0.0041831 $ 0.0041831 Alle tiders Lav: $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 Nuværende pris: $ 0.0018173 $ 0.0018173 $ 0.0018173 Få mere at vide om MAIV (MAIV) pris

MAIV (MAIV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MAIV (MAIV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MAIV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MAIV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MAIV's tokenomics, kan du udforske MAIV tokens live-pris!

MAIV (MAIV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MAIV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MAIV prishistorikken nu!

MAIV Prisprediktion Vil du vide, hvor MAIV måske er på vej hen? Vores MAIV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MAIV Tokens prisprediktion nu!

