luminous (LUM) Information $LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership. Block Explorer: https://basescan.org/token/0x0fD7a301B51d0A83FCAf6718628174D527B373b6 Køb LUM nu!

luminous (LUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for luminous (LUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Alle tiders Høj: $ 97.96 $ 97.96 $ 97.96 Alle tiders Lav: $ 0.5026041605344241 $ 0.5026041605344241 $ 0.5026041605344241 Nuværende pris: $ 2.2985 $ 2.2985 $ 2.2985 Få mere at vide om luminous (LUM) pris

luminous (LUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for luminous (LUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUM's tokenomics, kan du udforske LUM tokens live-pris!

luminous (LUM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LUM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LUM prishistorikken nu!

LUM Prisprediktion Vil du vide, hvor LUM måske er på vej hen? Vores LUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUM Tokens prisprediktion nu!

