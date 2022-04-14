LUFFY (LUFFY) Tokenomics Få vigtig indsigt i LUFFY (LUFFY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LUFFY (LUFFY) Information Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team Officiel hjemmeside: https://www.luffytoken.com Hvidbog: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 Køb LUFFY nu!

LUFFY (LUFFY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LUFFY (LUFFY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Alle tiders Høj: $ 0.0003911 $ 0.0003911 $ 0.0003911 Alle tiders Lav: $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 Nuværende pris: $ 0.00003673 $ 0.00003673 $ 0.00003673 Få mere at vide om LUFFY (LUFFY) pris

LUFFY (LUFFY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LUFFY (LUFFY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LUFFY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LUFFY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LUFFY's tokenomics, kan du udforske LUFFY tokens live-pris!

LUFFY (LUFFY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LUFFY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LUFFY prishistorikken nu!

LUFFY Prisprediktion Vil du vide, hvor LUFFY måske er på vej hen? Vores LUFFY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LUFFY Tokens prisprediktion nu!

