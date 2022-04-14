LandRocker (LRT) Tokenomics Få vigtig indsigt i LandRocker (LRT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LandRocker (LRT) Information LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. Officiel hjemmeside: https://landrocker.io/ Hvidbog: https://whitepaper.landrocker.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C Køb LRT nu!

LandRocker (LRT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LandRocker (LRT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 255.78K $ 255.78K $ 255.78K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 640.00K $ 640.00K $ 640.00K Alle tiders Høj: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854 Alle tiders Lav: $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 Nuværende pris: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 Få mere at vide om LandRocker (LRT) pris

LandRocker (LRT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LandRocker (LRT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LRT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LRT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LRT's tokenomics, kan du udforske LRT tokens live-pris!

Sådan køber du LRT Er du interesseret i at tilføje LandRocker (LRT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LRT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LRT på MEXC nu!

LandRocker (LRT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LRT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LRT prishistorikken nu!

LRT Prisprediktion Vil du vide, hvor LRT måske er på vej hen? Vores LRT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LRT Tokens prisprediktion nu!

