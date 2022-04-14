Liquity (LQTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Liquity (LQTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Liquity (LQTY) Information Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. Officiel hjemmeside: https://www.liquity.org/ Hvidbog: https://docsend.com/view/bwiczmy Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6DEA81C8171D0bA574754EF6F8b412F2Ed88c54D Køb LQTY nu!

Liquity (LQTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liquity (LQTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 88.07M $ 88.07M $ 88.07M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 95.16M $ 95.16M $ 95.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 92.55M $ 92.55M $ 92.55M Alle tiders Høj: $ 55 $ 55 $ 55 Alle tiders Lav: $ 0.4336891936927399 $ 0.4336891936927399 $ 0.4336891936927399 Nuværende pris: $ 0.9255 $ 0.9255 $ 0.9255 Få mere at vide om Liquity (LQTY) pris

Liquity (LQTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Liquity (LQTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LQTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LQTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LQTY's tokenomics, kan du udforske LQTY tokens live-pris!

Sådan køber du LQTY Er du interesseret i at tilføje Liquity (LQTY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LQTY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LQTY på MEXC nu!

Liquity (LQTY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LQTY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LQTY prishistorikken nu!

LQTY Prisprediktion Vil du vide, hvor LQTY måske er på vej hen? Vores LQTY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LQTY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!