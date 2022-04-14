LOUD (LOUD) Tokenomics Få vigtig indsigt i LOUD (LOUD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LOUD (LOUD) Information Loud is an experiment that explores perpetual incentives for social engagement. The core idea: what happens when you reward people for talking about a coin, forever? Every week, trading volume generates swap fees that get distributed to the top contributors of Loud's mindshare - creating a sustainable cycle of engagement and rewards. Officiel hjemmeside: https://www.stayloud.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EJZJpNa4tDZ3kYdcRZgaAtaKm3fLJ5akmyPkCaKmfWvd Køb LOUD nu!

LOUD (LOUD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LOUD (LOUD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 245.30K $ 245.30K $ 245.30K Alle tiders Høj: $ 0.0338 $ 0.0338 $ 0.0338 Alle tiders Lav: $ 0.000218981566622646 $ 0.000218981566622646 $ 0.000218981566622646 Nuværende pris: $ 0.0002453 $ 0.0002453 $ 0.0002453 Få mere at vide om LOUD (LOUD) pris

LOUD (LOUD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LOUD (LOUD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOUD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOUD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOUD's tokenomics, kan du udforske LOUD tokens live-pris!

Sådan køber du LOUD Er du interesseret i at tilføje LOUD (LOUD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LOUD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LOUD på MEXC nu!

LOUD (LOUD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LOUD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LOUD prishistorikken nu!

LOUD Prisprediktion Vil du vide, hvor LOUD måske er på vej hen? Vores LOUD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LOUD Tokens prisprediktion nu!

