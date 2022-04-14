LoopNetwork (LOOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i LoopNetwork (LOOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LoopNetwork (LOOP) Information LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.getloop.network/ Hvidbog: https://loopnetwork.gitbook.io/home/whitepaper-2.0 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcE186ad6430E2Fe494a22C9eDbD4c68794a28B35

LoopNetwork (LOOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LoopNetwork (LOOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.97M Alle tiders Høj: $ 0.2854 Alle tiders Lav: $ 0.002182757752333215 Nuværende pris: $ 0.01987

LoopNetwork (LOOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LoopNetwork (LOOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

LoopNetwork (LOOP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LOOP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

LOOP Prisprediktion Vil du vide, hvor LOOP måske er på vej hen? Vores LOOP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

