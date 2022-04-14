Wink (LIKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wink (LIKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wink (LIKE) Information LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy. Officiel hjemmeside: http://w.ink/ Hvidbog: https://trywink.gitbook.io/wink Block Explorer: https://solscan.io/token/3bRTivrVsitbmCTGtqwp7hxXPsybkjn4XLNtPsHqa3zR Køb LIKE nu!

Wink (LIKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wink (LIKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 331.16M $ 331.16M $ 331.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.71M $ 5.71M $ 5.71M Alle tiders Høj: $ 0.8856 $ 0.8856 $ 0.8856 Alle tiders Lav: $ 0.001349657658212979 $ 0.001349657658212979 $ 0.001349657658212979 Nuværende pris: $ 0.011419 $ 0.011419 $ 0.011419 Få mere at vide om Wink (LIKE) pris

Wink (LIKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wink (LIKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LIKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LIKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LIKE's tokenomics, kan du udforske LIKE tokens live-pris!

