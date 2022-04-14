Wink (LIKE) Tokenomics
Wink (LIKE) Information
LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.
Wink (LIKE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wink (LIKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Wink (LIKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Wink (LIKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal LIKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange LIKE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår LIKE's tokenomics, kan du udforske LIKE tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
