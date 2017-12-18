LightningBitcoin (LBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i LightningBitcoin (LBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

LightningBitcoin (LBTC) Information Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization. Officiel hjemmeside: http://lbtc.io/ Hvidbog: http://lbtc.io/web/viewer.html Block Explorer: http://explorer.lbtc.io Køb LBTC nu!

LightningBitcoin (LBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for LightningBitcoin (LBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 797.21K $ 797.21K $ 797.21K Alle tiders Høj: $ 7.4 $ 7.4 $ 7.4 Alle tiders Lav: $ 0.05135513457072038 $ 0.05135513457072038 $ 0.05135513457072038 Nuværende pris: $ 0.10678 $ 0.10678 $ 0.10678 Få mere at vide om LightningBitcoin (LBTC) pris

LightningBitcoin (LBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for LightningBitcoin (LBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LBTC's tokenomics, kan du udforske LBTC tokens live-pris!

Sådan køber du LBTC Er du interesseret i at tilføje LightningBitcoin (LBTC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe LBTC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber LBTC på MEXC nu!

LightningBitcoin (LBTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LBTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LBTC prishistorikken nu!

LBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor LBTC måske er på vej hen? Vores LBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LBTC Tokens prisprediktion nu!

