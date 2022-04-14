Lava Network (LAVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lava Network (LAVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lava Network (LAVA) Information Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads. Officiel hjemmeside: https://www.lavanet.xyz/ Hvidbog: https://www.lavanet.xyz/whitepaper Block Explorer: https://lava.explorers.guru/ Køb LAVA nu!

Lava Network (LAVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lava Network (LAVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.81M $ 66.81M $ 66.81M Alle tiders Høj: $ 0.2028 $ 0.2028 $ 0.2028 Alle tiders Lav: $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 Nuværende pris: $ 0.06681 $ 0.06681 $ 0.06681 Få mere at vide om Lava Network (LAVA) pris

Lava Network (LAVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lava Network (LAVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAVA's tokenomics, kan du udforske LAVA tokens live-pris!

Lava Network (LAVA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LAVA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LAVA prishistorikken nu!

LAVA Prisprediktion Vil du vide, hvor LAVA måske er på vej hen? Vores LAVA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LAVA Tokens prisprediktion nu!

