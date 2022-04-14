Laika (LAIKAL2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Laika (LAIKAL2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Laika (LAIKAL2) Information Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace. Officiel hjemmeside: https://laikachain.dog/ Hvidbog: https://litepaper.laikachain.dog/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6 Køb LAIKAL2 nu!

Laika (LAIKAL2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Laika (LAIKAL2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.75M $ 13.75M $ 13.75M Alle tiders Høj: $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 Alle tiders Lav: $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 Nuværende pris: $ 0.13753 $ 0.13753 $ 0.13753 Få mere at vide om Laika (LAIKAL2) pris

Laika (LAIKAL2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Laika (LAIKAL2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LAIKAL2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LAIKAL2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LAIKAL2's tokenomics, kan du udforske LAIKAL2 tokens live-pris!

Laika (LAIKAL2) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for LAIKAL2 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk LAIKAL2 prishistorikken nu!

LAIKAL2 Prisprediktion Vil du vide, hvor LAIKAL2 måske er på vej hen? Vores LAIKAL2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LAIKAL2 Tokens prisprediktion nu!

