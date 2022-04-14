Kryll (KRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kryll (KRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kryll (KRL) Information Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs Officiel hjemmeside: https://kryll.io/ Hvidbog: https://www.kryll.io/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0 Køb KRL nu!

Kryll (KRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kryll (KRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.53M $ 14.53M $ 14.53M Samlet udbud $ 49.42M $ 49.42M $ 49.42M Cirkulerende forsyning $ 39.90M $ 39.90M $ 39.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.00M $ 18.00M $ 18.00M Alle tiders Høj: $ 0.96 $ 0.96 $ 0.96 Alle tiders Lav: $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 Nuværende pris: $ 0.3642 $ 0.3642 $ 0.3642 Få mere at vide om Kryll (KRL) pris

Kryll (KRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kryll (KRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KRL's tokenomics, kan du udforske KRL tokens live-pris!

Kryll (KRL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KRL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KRL prishistorikken nu!

KRL Prisprediktion Vil du vide, hvor KRL måske er på vej hen? Vores KRL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KRL Tokens prisprediktion nu!

