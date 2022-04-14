Keep3rV1 (KP3R) Tokenomics Få vigtig indsigt i Keep3rV1 (KP3R), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Keep3rV1 (KP3R) Information Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Officiel hjemmeside: https://keep3r.network/ Hvidbog: https://docs.keep3r.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Køb KP3R nu!

Keep3rV1 (KP3R) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Keep3rV1 (KP3R), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 Alle tiders Lav: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 Nuværende pris: $ 6.301 $ 6.301 $ 6.301 Få mere at vide om Keep3rV1 (KP3R) pris

Keep3rV1 (KP3R) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Keep3rV1 (KP3R) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KP3R tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KP3R tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KP3R's tokenomics, kan du udforske KP3R tokens live-pris!

Sådan køber du KP3R Er du interesseret i at tilføje Keep3rV1 (KP3R) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KP3R, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KP3R på MEXC nu!

Keep3rV1 (KP3R) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KP3R hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KP3R prishistorikken nu!

KP3R Prisprediktion Vil du vide, hvor KP3R måske er på vej hen? Vores KP3R prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KP3R Tokens prisprediktion nu!

