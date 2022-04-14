Kori The Pom (KORI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kori The Pom (KORI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kori The Pom (KORI) Information A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers. Officiel hjemmeside: https://www.pomkori.fun Block Explorer: https://solscan.io/token/HtTYHz1Kf3rrQo6AqDLmss7gq5WrkWAaXn3tupUZbonk Køb KORI nu!

Kori The Pom (KORI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kori The Pom (KORI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.78M $ 24.78M $ 24.78M Alle tiders Høj: $ 0.060189 $ 0.060189 $ 0.060189 Alle tiders Lav: $ 0.001561427322711944 $ 0.001561427322711944 $ 0.001561427322711944 Nuværende pris: $ 0.024782 $ 0.024782 $ 0.024782 Få mere at vide om Kori The Pom (KORI) pris

Kori The Pom (KORI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kori The Pom (KORI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KORI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KORI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KORI's tokenomics, kan du udforske KORI tokens live-pris!

Kori The Pom (KORI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KORI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KORI prishistorikken nu!

KORI Prisprediktion Vil du vide, hvor KORI måske er på vej hen? Vores KORI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KORI Tokens prisprediktion nu!

