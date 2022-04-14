Karlsen (KLS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Karlsen (KLS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Karlsen (KLS) Information The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance Officiel hjemmeside: https://www.karlsencoin.com Hvidbog: https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf Block Explorer: https://explorer.karlsencoin.com Køb KLS nu!

Karlsen (KLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Karlsen (KLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 401.03K $ 401.03K $ 401.03K Samlet udbud $ 4.96B $ 4.96B $ 4.96B Cirkulerende forsyning $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 887.52K $ 887.52K $ 887.52K Alle tiders Høj: $ 0.02846 $ 0.02846 $ 0.02846 Alle tiders Lav: $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 Nuværende pris: $ 0.0001789 $ 0.0001789 $ 0.0001789 Få mere at vide om Karlsen (KLS) pris

Karlsen (KLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Karlsen (KLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KLS's tokenomics, kan du udforske KLS tokens live-pris!

Karlsen (KLS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KLS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KLS prishistorikken nu!

KLS Prisprediktion Vil du vide, hvor KLS måske er på vej hen? Vores KLS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KLS Tokens prisprediktion nu!

