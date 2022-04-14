Kleva (KLEVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kleva (KLEVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kleva (KLEVA) Information Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets. Officiel hjemmeside: https://kleva.io/ Hvidbog: https://docs.kleva.io/ Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313 Køb KLEVA nu!

Kleva (KLEVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kleva (KLEVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2887 $ 0.2887 $ 0.2887 Alle tiders Lav: $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 Nuværende pris: $ 0.0728 $ 0.0728 $ 0.0728 Få mere at vide om Kleva (KLEVA) pris

Kleva (KLEVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kleva (KLEVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KLEVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KLEVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KLEVA's tokenomics, kan du udforske KLEVA tokens live-pris!

Kleva (KLEVA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KLEVA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KLEVA prishistorikken nu!

KLEVA Prisprediktion Vil du vide, hvor KLEVA måske er på vej hen? Vores KLEVA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KLEVA Tokens prisprediktion nu!

