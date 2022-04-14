Klaus (KLAUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Klaus (KLAUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Klaus (KLAUS) Information Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Officiel hjemmeside: https://www.klausoneth.com/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2 Køb KLAUS nu!

Klaus (KLAUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Klaus (KLAUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 370.70K $ 370.70K $ 370.70K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 370.70K $ 370.70K $ 370.70K Alle tiders Høj: $ 0.0686 $ 0.0686 $ 0.0686 Alle tiders Lav: $ 0.000337462342291116 $ 0.000337462342291116 $ 0.000337462342291116 Nuværende pris: $ 0.0003707 $ 0.0003707 $ 0.0003707 Få mere at vide om Klaus (KLAUS) pris

Klaus (KLAUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Klaus (KLAUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KLAUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KLAUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KLAUS's tokenomics, kan du udforske KLAUS tokens live-pris!

Sådan køber du KLAUS Er du interesseret i at tilføje Klaus (KLAUS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KLAUS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KLAUS på MEXC nu!

Klaus (KLAUS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KLAUS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KLAUS prishistorikken nu!

KLAUS Prisprediktion Vil du vide, hvor KLAUS måske er på vej hen? Vores KLAUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KLAUS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!