Klever Finance (KFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Klever Finance (KFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Klever Finance (KFI) Information Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system. Officiel hjemmeside: https://klever.org/ Hvidbog: https://docs.klever.finance/ Block Explorer: https://kleverscan.org/asset/KFI Køb KFI nu!

Klever Finance (KFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Klever Finance (KFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Alle tiders Høj: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Alle tiders Lav: $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 Nuværende pris: $ 0.5243 $ 0.5243 $ 0.5243 Få mere at vide om Klever Finance (KFI) pris

Klever Finance (KFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Klever Finance (KFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KFI's tokenomics, kan du udforske KFI tokens live-pris!

Sådan køber du KFI Er du interesseret i at tilføje Klever Finance (KFI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KFI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KFI på MEXC nu!

Klever Finance (KFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KFI prishistorikken nu!

KFI Prisprediktion Vil du vide, hvor KFI måske er på vej hen? Vores KFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!