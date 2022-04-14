Keyboard Cat (KEYCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Keyboard Cat (KEYCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Keyboard Cat (KEYCAT) Information Officiel hjemmeside: https://keyboardcat.fun Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973 Køb KEYCAT nu!

Keyboard Cat (KEYCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Keyboard Cat (KEYCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.96M $ 49.96M $ 49.96M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.96M $ 49.96M $ 49.96M Alle tiders Høj: $ 0.01923 $ 0.01923 $ 0.01923 Alle tiders Lav: $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 Nuværende pris: $ 0.004996 $ 0.004996 $ 0.004996 Få mere at vide om Keyboard Cat (KEYCAT) pris

Keyboard Cat (KEYCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Keyboard Cat (KEYCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KEYCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KEYCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KEYCAT's tokenomics, kan du udforske KEYCAT tokens live-pris!

Keyboard Cat (KEYCAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KEYCAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KEYCAT prishistorikken nu!

KEYCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor KEYCAT måske er på vej hen? Vores KEYCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KEYCAT Tokens prisprediktion nu!

