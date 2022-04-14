KernelDAO (KERNEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i KernelDAO (KERNEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KernelDAO (KERNEL) Information KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming). Officiel hjemmeside: https://kerneldao.com/ Hvidbog: https://kerneldao.gitbook.io/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3f80b1c54ae920be41a77f8b902259d48cf24ccf

KernelDAO (KERNEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KernelDAO (KERNEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.97M $ 41.97M $ 41.97M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 222.67M $ 222.67M $ 222.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 188.49M $ 188.49M $ 188.49M Alle tiders Høj: $ 1 $ 1 $ 1 Alle tiders Lav: $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 Nuværende pris: $ 0.18849 $ 0.18849 $ 0.18849 Få mere at vide om KernelDAO (KERNEL) pris

KernelDAO (KERNEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KernelDAO (KERNEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KERNEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KERNEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KERNEL's tokenomics, kan du udforske KERNEL tokens live-pris!

Sådan køber du KERNEL Er du interesseret i at tilføje KernelDAO (KERNEL) til din portefølje?

KernelDAO (KERNEL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KERNEL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KERNEL prishistorikken nu!

KERNEL Prisprediktion Vil du vide, hvor KERNEL måske er på vej hen? Vores KERNEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KERNEL Tokens prisprediktion nu!

