Kodexa (KDX) Information Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform. Officiel hjemmeside: https://www.mosaicalpha.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xB007549db2A335364dfdCE86001Ee3b081051f03 Køb KDX nu!

Kodexa (KDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kodexa (KDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 699.95M $ 699.95M $ 699.95M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.88M $ 12.88M $ 12.88M Alle tiders Høj: $ 0.02589 $ 0.02589 $ 0.02589 Alle tiders Lav: $ 0.017501182440186544 $ 0.017501182440186544 $ 0.017501182440186544 Nuværende pris: $ 0.0184 $ 0.0184 $ 0.0184 Få mere at vide om Kodexa (KDX) pris

Kodexa (KDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kodexa (KDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KDX's tokenomics, kan du udforske KDX tokens live-pris!

