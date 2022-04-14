Karrat (KARRAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Karrat (KARRAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Karrat (KARRAT) Information The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. Officiel hjemmeside: https://www.karratcoin.com/ Hvidbog: https://docs.karratcoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Køb KARRAT nu!

Karrat (KARRAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Karrat (KARRAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.19M $ 21.19M $ 21.19M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 353.69M $ 353.69M $ 353.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.90M $ 59.90M $ 59.90M Alle tiders Høj: $ 1.3297 $ 1.3297 $ 1.3297 Alle tiders Lav: $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 Nuværende pris: $ 0.0599 $ 0.0599 $ 0.0599 Få mere at vide om Karrat (KARRAT) pris

Karrat (KARRAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Karrat (KARRAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KARRAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KARRAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KARRAT's tokenomics, kan du udforske KARRAT tokens live-pris!

Karrat (KARRAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KARRAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KARRAT prishistorikken nu!

KARRAT Prisprediktion Vil du vide, hvor KARRAT måske er på vej hen? Vores KARRAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KARRAT Tokens prisprediktion nu!

