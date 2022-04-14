Kaon (KAON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kaon (KAON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kaon (KAON) Information Akropolis is a company that operates an Ethereum-based decentralized finance protocol that seeks to provide an autonomous financial ecosystem for saving and growing wealth, including through borrowing and lending. Officiel hjemmeside: https://kaon.global/ Hvidbog: https://kaon.gitbook.io/technical Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7 Køb KAON nu!

Kaon (KAON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kaon (KAON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 452.49K $ 452.49K $ 452.49K Samlet udbud $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Cirkulerende forsyning $ 4.44B $ 4.44B $ 4.44B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Alle tiders Høj: $ 0.0007331 $ 0.0007331 $ 0.0007331 Alle tiders Lav: $ 0.000165093329198918 $ 0.000165093329198918 $ 0.000165093329198918 Nuværende pris: $ 0.000102 $ 0.000102 $ 0.000102 Få mere at vide om Kaon (KAON) pris

Kaon (KAON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kaon (KAON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAON's tokenomics, kan du udforske KAON tokens live-pris!

Kaon (KAON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KAON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KAON prishistorikken nu!

KAON Prisprediktion Vil du vide, hvor KAON måske er på vej hen? Vores KAON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KAON Tokens prisprediktion nu!

