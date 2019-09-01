Kaia (KAIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kaia (KAIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kaia (KAIA) Information Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X. Officiel hjemmeside: https://www.kaia.io/ Hvidbog: https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/ Block Explorer: https://www.kaiascan.io/ Køb KAIA nu!

Kaia (KAIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kaia (KAIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 941.53M $ 941.53M $ 941.53M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 6.09B $ 6.09B $ 6.09B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Alle tiders Lav: $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 Nuværende pris: $ 0.15453 $ 0.15453 $ 0.15453 Få mere at vide om Kaia (KAIA) pris

Kaia (KAIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kaia (KAIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAIA's tokenomics, kan du udforske KAIA tokens live-pris!

Sådan køber du KAIA Er du interesseret i at tilføje Kaia (KAIA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KAIA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber KAIA på MEXC nu!

Kaia (KAIA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KAIA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KAIA prishistorikken nu!

KAIA Prisprediktion Vil du vide, hvor KAIA måske er på vej hen? Vores KAIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KAIA Tokens prisprediktion nu!

