Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Jerry The Turtle (JYAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Jerry The Turtle (JYAI) Information

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Officiel hjemmeside:
https://www.jerrytheturtle.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jerry The Turtle (JYAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 15.73M
$ 15.73M$ 15.73M
Samlet udbud
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
Cirkulerende forsyning $ 69.00B
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.73M
$ 15.73M
$ 15.73M$ 15.73M
Alle tiders Høj:
$ 0.00034477
$ 0.00034477$ 0.00034477
Alle tiders Lav:
$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777
Nuværende pris:
$ 0.00022794
$ 0.00022794$ 0.00022794

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Jerry The Turtle (JYAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal JYAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange JYAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår JYAI's tokenomics, kan du udforske JYAI tokens live-pris!

