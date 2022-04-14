Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Jerry The Turtle (JYAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Jerry The Turtle (JYAI) Information JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://www.jerrytheturtle.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Køb JYAI nu!

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Jerry The Turtle (JYAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.73M $ 15.73M $ 15.73M Samlet udbud $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Cirkulerende forsyning $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.73M $ 15.73M $ 15.73M Alle tiders Høj: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 Alle tiders Lav: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 Nuværende pris: $ 0.00022794 $ 0.00022794 $ 0.00022794 Få mere at vide om Jerry The Turtle (JYAI) pris

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Jerry The Turtle (JYAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JYAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JYAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JYAI's tokenomics, kan du udforske JYAI tokens live-pris!

Sådan køber du JYAI Er du interesseret i at tilføje Jerry The Turtle (JYAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JYAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JYAI på MEXC nu!

Jerry The Turtle (JYAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JYAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JYAI prishistorikken nu!

JYAI Prisprediktion Vil du vide, hvor JYAI måske er på vej hen? Vores JYAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JYAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!