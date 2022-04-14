ivendPay (IVPAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i ivendPay (IVPAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ivendPay (IVPAY) Information IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease. Officiel hjemmeside: https://ivendpay.com Hvidbog: https://ivendpay.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb Køb IVPAY nu!

ivendPay (IVPAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ivendPay (IVPAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 925.27M $ 925.27M $ 925.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Alle tiders Høj: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Alle tiders Lav: $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 Nuværende pris: $ 0.001688 $ 0.001688 $ 0.001688 Få mere at vide om ivendPay (IVPAY) pris

ivendPay (IVPAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ivendPay (IVPAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IVPAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IVPAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IVPAY's tokenomics, kan du udforske IVPAY tokens live-pris!

