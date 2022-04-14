Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ithaca Protocol (ITHACA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ithaca Protocol (ITHACA) Information Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Officiel hjemmeside: https://www.ithacaprotocol.io/ Hvidbog: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Køb ITHACA nu!

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ithaca Protocol (ITHACA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 574.14K $ 574.14K $ 574.14K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M Alle tiders Høj: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 Alle tiders Lav: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 Nuværende pris: $ 0.007196 $ 0.007196 $ 0.007196 Få mere at vide om Ithaca Protocol (ITHACA) pris

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ithaca Protocol (ITHACA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ITHACA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ITHACA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ITHACA's tokenomics, kan du udforske ITHACA tokens live-pris!

Sådan køber du ITHACA Er du interesseret i at tilføje Ithaca Protocol (ITHACA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ITHACA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ITHACA på MEXC nu!

Ithaca Protocol (ITHACA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ITHACA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ITHACA prishistorikken nu!

ITHACA Prisprediktion Vil du vide, hvor ITHACA måske er på vej hen? Vores ITHACA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ITHACA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!