IQ (IQ) Information The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets. Officiel hjemmeside: https://iqai.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 Køb IQ nu!

IQ (IQ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IQ (IQ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 79.55M $ 79.55M $ 79.55M Samlet udbud $ 60.00B $ 60.00B $ 60.00B Cirkulerende forsyning $ 22.72B $ 22.72B $ 22.72B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 210.12M $ 210.12M $ 210.12M Alle tiders Høj: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Alle tiders Lav: $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 Nuværende pris: $ 0.003502 $ 0.003502 $ 0.003502 Få mere at vide om IQ (IQ) pris

IQ (IQ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IQ (IQ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IQ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IQ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IQ's tokenomics, kan du udforske IQ tokens live-pris!

IQ (IQ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IQ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IQ prishistorikken nu!

