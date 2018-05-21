IoTeX Network (IOTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i IoTeX Network (IOTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IoTeX Network (IOTX) Information IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Officiel hjemmeside: https://www.iotex.io/ Hvidbog: https://iotex.io/2.0 Block Explorer: https://iotexscan.io/ Køb IOTX nu!

IoTeX Network (IOTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IoTeX Network (IOTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 273.71M $ 273.71M $ 273.71M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 289.90M $ 289.90M $ 289.90M Alle tiders Høj: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 Alle tiders Lav: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 Nuværende pris: $ 0.02899 $ 0.02899 $ 0.02899 Få mere at vide om IoTeX Network (IOTX) pris

IoTeX Network (IOTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IoTeX Network (IOTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IOTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IOTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IOTX's tokenomics, kan du udforske IOTX tokens live-pris!

Sådan køber du IOTX Er du interesseret i at tilføje IoTeX Network (IOTX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IOTX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IOTX på MEXC nu!

IoTeX Network (IOTX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IOTX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IOTX prishistorikken nu!

IOTX Prisprediktion Vil du vide, hvor IOTX måske er på vej hen? Vores IOTX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IOTX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!