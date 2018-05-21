IoTeX Network (IOTX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i IoTeX Network (IOTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

IoTeX Network (IOTX) Information

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

Officiel hjemmeside:
https://www.iotex.io/
Hvidbog:
https://iotex.io/2.0
Block Explorer:
https://iotexscan.io/

IoTeX Network (IOTX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IoTeX Network (IOTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 273.71M

Samlet udbud
$ 10.00B

Cirkulerende forsyning
$ 9.44B

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 289.90M

Alle tiders Høj:
$ 0.262048

Alle tiders Lav:
$ 0.00123909173461

Nuværende pris:
$ 0.02899


IoTeX Network (IOTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for IoTeX Network (IOTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal IOTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange IOTX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår IOTX's tokenomics, kan du udforske IOTX tokens live-pris!

Sådan køber du IOTX

Er du interesseret i at tilføje IoTeX Network (IOTX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IOTX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

IoTeX Network (IOTX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for IOTX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

IOTX Prisprediktion

Vil du vide, hvor IOTX måske er på vej hen? Vores IOTX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.