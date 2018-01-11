IOSToken (IOST) Tokenomics Få vigtig indsigt i IOSToken (IOST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IOSToken (IOST) Information The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base. Officiel hjemmeside: http://iost.io/ Hvidbog: https://docs.iost.io/getting-started/quick-start Block Explorer: https://www.iostscan.com/ Køb IOST nu!

IOSToken (IOST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IOSToken (IOST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 97.83M $ 97.83M $ 97.83M Samlet udbud $ 90.00B $ 90.00B $ 90.00B Cirkulerende forsyning $ 27.44B $ 27.44B $ 27.44B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 320.85M $ 320.85M $ 320.85M Alle tiders Høj: $ 0.0907652 $ 0.0907652 $ 0.0907652 Alle tiders Lav: $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 Nuværende pris: $ 0.003565 $ 0.003565 $ 0.003565 Få mere at vide om IOSToken (IOST) pris

IOSToken (IOST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IOSToken (IOST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IOST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IOST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IOST's tokenomics, kan du udforske IOST tokens live-pris!

Sådan køber du IOST Er du interesseret i at tilføje IOSToken (IOST) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IOST, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IOST på MEXC nu!

IOSToken (IOST) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IOST hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IOST prishistorikken nu!

IOST Prisprediktion Vil du vide, hvor IOST måske er på vej hen? Vores IOST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IOST Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!